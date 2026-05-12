Artvin'de bitki mirasının korunması amacıyla çalışmalar devam ediyor

Artvin'de bitki mirasının korunması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Kentin zengin biyolojik çeşitliliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Artvin Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Muhafazası Projesi" hazırlandı.

Vali Turan Ergün başkanlığında, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, projenin detayları görüşüldü.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Teknik Koordinatörü Dr. Erkan Özata, ziraat yüksek mühendisi Doç. Dr. İdris Macit ve Dr. Erol Aydın, proje hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Neşet Ulutaş da katıldı.