Artvin'de Ayı Mahalleye İndi
Artvin'in Borçka ilçesinde bir ayı, Aydınlar Mahallesi'ne inerek park halindeki araçların arasında dolaştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, ayının mahalledeki hareketleri görüldü.
Artvin'de, Borçka ilçe merkezine inen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Ormanlık alandan gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi'ne gelen ayı, bir süre mahallede park halindeki arabaların arasında dolaştı.
Ayı, çevredeki köpek havlamalarının ardından gözden kayboldu.
Ayının yol ve otopark alanında dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: AA / Bülent Atasert - Güncel