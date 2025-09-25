Artvin'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Artvin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Yürüyerek Şehrini Yeniden Keşfetme Zamanı" etkinliği gerçekleştirildi.

Artvin Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Valilik önünde bir araya gelen gruptakiler, Atapark Meydanı'na kadar bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı.

Etkinliğe, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, AB Türkiye Delegasyonu Ulaşım Sektörü Temsilcisi Göktuğ Kara ile vatandaşlar katıldı.

Wyganowski, yaptığı konuşmada, ilk kez geldiği Artvin'in doğasının kendisini büyülediğini söyledi.

Artvin'in Türkiye'deki konumu ve rolünün Avrupa Birliği açısından önem taşıdığını belirten Wyganowski, şöyle devam etti:

"Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir yer. Orta Koridor'un kapısı olmak Artvin'in bu önemli rolü. Limanıyla, sınır kapısıyla ve hepsinden önemlisi insanlarının cesaretiyle Avrupa'yı Asya'ya bağlamak... Biliyoruz ki Artvin son yıllarda yıkıcı bir sel ve heyelanla ağır bir şekilde sarsıldı. Geçen hafta yaşanan sel de buna bir örnek. Avrupa Birliği, afetlere karşı dayanıklılığı ve iklim uyumluluğunu güçlendirmesinde Türkiye'nin yanında olmaya devam ediyor."

Artvin'de ulaşımı kolaylaştıracak projeleri destekleyebileceklerine değinen Wyganowski, "Teleferiklerden güvenli yaya yollarına, yeşil yollardan modern sınır kapılarına kadar ulaşımı kapsayıcı kılacak projelerde birlikte çalışabiliriz. Attığımız her adım, daha adil, daha yeşil ve daha dayanıklı bir geleceğe atılmış adımdır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Erdem ise Avrupa Birliği Delegasyonunu Artvin'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir araya geldik. Heyetin Artvin için yaptığı tespitler, şehrimize değer katacak yeni projeler için çok önemli." dedi.

Wyganowski ile beraberindekiler, daha sonra Vali Vekili İsmail Erdoğan ve Belediye Başkanı Erdem'i makamlarında ziyaret etti.