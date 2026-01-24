Artvin'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi köyünde Zeki Uzun'a ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Dereiçi köyünde Zeki Uzun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ahşap evi sardı.
İhbar üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
