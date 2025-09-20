Haberler

Artvin Borçka'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak, derelerin taşmasına, köy yollarının zarar görmesine ve doğal güzelliklerin sular altında kalmasına yol açtı. Macahel Camili köyünde bir köprü yıkıldı, ilçe genelinde birçok yol ulaşıma kapandı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, köy yolları zarar gördü, doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl'ün çevresindeki yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü sular altında kaldı. Macahel Camili köyünde köprü yıkıldı, tarım arazileri de hasar gördü.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak nedeniyle Borçka'da dereler taşınca, bazı yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel ve taşkınların yanı sıra irili ufaklı heyelanların meydana geldiği ilçede 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl'ün çevresindeki yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü de göl seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. İlçenin Macahel Camili köyünde derenin debisinin artması sonucu köprü yıkılırken, köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köprü çevresinde güvenlik önlemi alırken, belediye ve il özel idare ekipleri de iş makineleriyle sel temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

