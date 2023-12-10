Artvin, Bayburt ve Giresun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Artvin, Bayburt ve Giresun'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Artvin'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), Memur-Sen, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İlim Yayma Cemiyeti ve Artvinliler Vakfı işbirliğinde düzenlenen protesto kapsamında Merkez Camisi meydanında toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde dövizler taşıyan grup, Halitpaşa Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda açıklama yapan İHH Artvin İl Temsilcisi Osman Delibaş, Filistin özgür olana kadar meydanlarda olacaklarını söyledi.

Delibaş, Filistin'de 10 yıldır büyük zulümler yapan İsrail'in, 7 Ekim'den sonraki süreçte Gazze'de tam anlamıyla soykırım yaptığına işaret ederek, işgalcilerin son 2 aylık süreçte, 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere, 17 binden fazla Filistinliyi şehit ettiğini aktardı.

Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü için Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi adına yapılan eylemleri desteklemenin bir insanlık vazifesi olduğunu dile getiren Delibaş, "Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bayburt

Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen "Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliği kapsamında, Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Şehit Nusret Parkı'na kadar yürüdü.

İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in uluslararası sözleşmeler tarafından yasaklanan bombaları Filistinli mazlumların üzerine attığını söyledi.

Tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinde eşine rastlanmayacak bir zulüm işlendiğine işaret eden Polat, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararlara rağmen İsrail'in hukuku tanımadığını ve saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Yürüyüşün ardından yapılan dua ile program sona erdi.

Giresun

Giresun'da Debboy mevkisinde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazi Caddesi güzergahını takip ederek Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Giresun İl Temsilcisi Fethi Karahüseyin, Filistin'in özgürlüğü için meydanlarda olduklarını söyledi.

Tüm dünya halklarının tepkisini açıkça göstermeye davet eden Karahüseyin, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."