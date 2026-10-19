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Artvin Arhavi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR kayalıklara takıldı

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Artvin Arhavi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR kayalıklara takıldı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak deniz kenarındaki kayalıklara takıldı. Araç denize düşmesine metreler kala durdu; olayda yaralanan olmadı, ekiplerin çalışması sürüyor.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak deniz kenarındaki kayalıklara takıldı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kıyıcık mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 27 ABZ 946 plakalı TIR kontrolden çıkarak sahil şeridine yöneldi. Denize düşmesine metreler kala kayalıkların üzerinde duran aracı görenler, durumu itfaiye ve polis ekipleri bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kıyıda güvenlik önlemi alırken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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