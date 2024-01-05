Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda heyelan meydana geldi
Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı, ancak Karayolları ekiplerinin çalışması sonucunda yol tek şerit olarak trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri de önlem aldı ve temizleme çalışmaları devam ediyor.
Artvin-Ardanuç- Şavşat kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kara yolunun 18. kilometresindeki Varyant mevkisinde, yamaçlardan kopan kaya kütlesi ve toprak yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yol, çift taraflı ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin çalışması sonrasında yol, tek şerit olarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yolda, temizleme çalışmaları devam ediyor.