Üye Girişi
Haberler

Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda heyelan meydana geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı, ancak Karayolları ekiplerinin çalışması sonucunda yol tek şerit olarak trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri de önlem aldı ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Artvin-Ardanuç- Şavşat kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kara yolunun 18. kilometresindeki Varyant mevkisinde, yamaçlardan kopan kaya kütlesi ve toprak yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle yol, çift taraflı ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin çalışması sonrasında yol, tek şerit olarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yolda, temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ardanuç Artvin Şavşat Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title