Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde orman yangını kontrol altına alınıyor
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Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan orman ve örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Elmabahçe, Kışlak ve Gümüşyuva mahallelerinde meydana geldi. Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ve Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına kara ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan orman ve örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Artuklu'nun Elmabahçe ile Mazıdağı'nın Kışlak ve Gümüşyuva mahallelerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, kara ve hava araçlarıyla müdahale ediyor.
Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.