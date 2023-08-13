Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde orman yangını kontrol altına alınıyor

Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan orman ve örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Elmabahçe, Kışlak ve Gümüşyuva mahallelerinde meydana geldi. Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ve Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına kara ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.