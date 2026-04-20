BİRÇOK EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, bir okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti. 13 Mart Mahallesi'nde bir vatandaş, karşıya geçmeye çalışan yayalara yardımcı oldu, çocukları kucağında taşıdı, diğer yayaların da ellerinden tutarak karşıya geçirdi. Vali Ozan Caddesi de sağanak ile birlikte suyla doldu, İstasyon Mahallesi'nde de birçok iş yeri ve evi su bastı. Araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar kendilerini güvenli bir alana atmak için çaba gösterirken, birçok kişi yağmurdan kaçarken zorluklar yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bir petrol istasyonunu da su bastı.

ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bir okulun avlusu sel suyuyla dolunca öğrenciler içerde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu öğrenciler kurtartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
