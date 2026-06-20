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Mardin'de 2 mahallede asfalt öncesi hazırlıklar sürüyor

Mardin'de 2 mahallede asfalt öncesi hazırlıklar sürüyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesine bağlı Gökçe ve Boztepe mahalleleri arasında planlanan asfalt çalışmaları öncesinde zemin iyileştirme, tesviye ve reglaj işlemlerini gerçekleştiriyor. Ulaşım güvenliği ve konforun artırılması hedefleniyor.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki 2 mahallede asfalt öncesi hazırlıklar sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesine bağlı Gökçe ve Boztepe mahalleleri arasında planlanan asfalt çalışmaları öncesinde hazırlık çalışmaları yapıldı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yol güzergahında zemin iyileştirme, tesviye ve reglaj işlemleri gerçekleştiriliyor.

Asfalt serimine uygun hale getirilen yolda, ulaşım güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi hedefleniyor.

Vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanlarına kavuşması için kırsal mahallelerdeki yol yapım, bakım ve asfalt çalışmaları sürecek.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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