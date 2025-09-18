Artuklu'da Aile Hekimi Darbedildi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde aile hekimi Dr. Baran Şeşen, sıra numarası almaya hasta yakını tarafından çıkan tartışmada darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan K.Ç., tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Artuklu ilçesindeki Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Sonuç göstermek isteyen hasta yakını K.Ç., sıra numarası almadan aile hekimi Dr. Baran Şeşen ile görüşmek istedi. Aile hekimi, sıra numarası alması gerektiğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. K.Ç., doktora küfredip, aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden gelen K.Ç., bu kez Dr. Şeşen'i darbetti. İhbar üzerine merkeze polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen doktor, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.