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Artuklu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı

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Artuklu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan ek protokol ile en düşük personel ücreti belirlendi. Protokolün imza törenine AK Parti Artuklu İlçe Başkanı da katıldı.

Artuklu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artuklu Belediyesinde, Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli tarafından ek protokol imzalandı.

İmzalanan protokole göre, ocak ayı maaşlarına yansıyacak şekilde en düşük personel ücreti net 27 bin lira, brüt ise 36 bin 500 lira olarak kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tatlıdede, göreve geldikleri ilk günden bu yana belediye personelinin refahını düşünerek, hem maddi hem de manevi anlamda huzurlu bir ortamda çalışmaları için çaba gösterdiklerini belirtti.

1,5 yıllık görev süresince maaşlara 4 defa iyileştirme yaptıklarını ifade eden Tatlıdede, şunları kaydetti:

"Alınan kararla birlikte en düşük net maaş 27 bin lira olarak belirlendi. Sosyal haklar ile aylık ortalama 29 bin 510 lira olacak. Bundan sonraki süreçte de enflasyon durumunu göz önünde bulundurarak arkadaşlarımızı zor durumda bırakmayacağımıza söz veriyoruz."

Adıbelli de ek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Protokolün imza törenine katılan AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin de taraflara teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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