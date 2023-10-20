Artova Kaymakam Atam, şehit Onbaşı Fındık'ın mezarını ziyaret etti

Artova Kaymakamı Habip Atam, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Yeşilyurt ilçesindeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Artova Kaymakamı Habip Atam, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Yeşilyurt ilçesindeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Atam, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve protokol üyeleriyle şehit Fındık'ın Kuşcu köyünde yaşayan babası İsmail Fındık'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Köydeki mezarlıkta bulunan şehit Fındık'ın kabrini de ziyaret eden Atam ve protokol üyeleri, dua etti.

Kaymakam Atam, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.