Artova'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Arttı

Artova'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Arttı
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Tokat'ın Artova ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik polisleri denetimlerini artırarak olası trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Ekipler, emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, denetimlerin bayram süresince devam edeceğini açıkladı.

Tokat'ın Artova ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik polisleri denetimlerini arttırdı.

İlçe emniyet amirliği trafik ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri kapsamında meydana gelebilecek trafik kazalarında olası can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla denetimler yapılıyor.

Öte yandan ekipler şehirler arası otobüsler ve yolcu minibüslerinde emniyet kemeri kullanımının önemi ve kaza sonrası etkileri konusunda sürücülere bilgilendirmeler bulundu.

Denetimlerin bayram boyunca da süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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