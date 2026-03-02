Haberler

Artistanbul Feshane'de "İlham Veren Kadınlar" Buluşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enstitü İstanbul İSMEK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza atıyor. Eğitimin üretimle, emeğin sanatla taçlandığı “İlham Veren Kadınlar-Uyanış 2” sergisi yarın Artİstanbul Feshane’de kapılarını açıyor.

(İSTANBUL) - Enstitü İstanbul İSMEK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza atıyor. Eğitimin üretimle, emeğin sanatla taçlandığı "İlham Veren Kadınlar-Uyanış 2" sergisi yarın Artİstanbul Feshane'de kapılarını açıyor.

Serginin resmi açılışı yarın saat 12.30'da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılış öncesinde ise saat 11.00 - 12.00 arasında "Hayatı Dönüştüren Hikayeler" söyleşisinde, Enstitü İstanbul İSMEK'te aldıkları eğitimle kendi yolunu çizen, üretimle güçlenen kadınlar deneyimlerini paylaşacak.

Enstitü İstanbul İSMEK katılımcılarının el emeğiyle hazırlanan sergide, farklı alanlardan sanat eserleri yer alacak. Ziyaretçiler seramikten deri işlemeciliğine, kırkyamadan pastacılığa, resimden heykele, kuyumculuktan dokumaya ve grafik tasarıma kadar pek çok farklı branşta üretilmiş 150'yi aşkın eseri inceleme fırsatı bulacak.

Sergi, 18 Mart'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da Dünya Kupası belirsizliği

Bu savaş futbolseverleri de isyan ettirdi!
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
İran'da Dünya Kupası belirsizliği

Bu savaş futbolseverleri de isyan ettirdi!
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
Tahran mahşer yeri! İsrail saldırdı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent mahşer yeri! Dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı