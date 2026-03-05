Haberler

Dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler DEM Parti binası önünde

Dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler DEM Parti binası önünde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü.

VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü. Eyleme dağa kaçırılan kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Benim bir yanım eksik. Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Yeter diyoruz artık, kardeşlik olsun. Artık anneler, babalar ağlamasın. Bu ülkeye artık şehit gelmesin, çocuklar da dağa gitmesin" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. 4'üncü yılda da eylemlerini sürdüren aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti İl Binası'na kadar slogan atmadan sessizce yürüdü. Yürüyüşte polis güvenlik önlemi alırken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinden dolayı DEM Parti İl Binası'ndan da müzik sesi açılmadı.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 15 yıldır kızından haber alamadığını belirterek, "Önümüzde Ramazan Bayramı var ama bizim için bu bayram da buruk geçecek. Benim bir yanım eksik. Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Yeter diyoruz artık, kardeşlik olsun. Artık anneler, babalar ağlamasın. Bu ülkeye artık şehit gelmesin, çocuklar da dağa gitmesin. Dağa giden bütün çocuklara sesleniyorum. Gelsinler devlet güçlerimize teslim olsunlar. Hayatlarını kaldıkları yerden devam etsinler. Şerima kızım eğer sen beni duyuyorsan, beni görüyorsan yıllardır ben senin peşindeyim. Seni zorla dağa götürmüşler kızım. Ne olur gel, orası senin yerin değil. Yeter artık ben hastayım, yoruldum artık. Yıllardır senin için mücadele veriyorum. Ne olur onların silahını bırak gel devlet güçlerine teslim ol. Sen bu bayrağın altında doğmuşsun, yine bu bayrağın altında öl. Gel kaldığın yerden yine hayatını devam et" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu

NATO savaşa girecek mi? Rutte tartışmaya noktayı koydu
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Eşel mobile rağmen çifte zam! İşte yeni fiyatlar