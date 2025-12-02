Haberler

Arter'de 'Kırılganlıktaki Güç' Atölyesi Başlıyor

Dört oturumdan oluşan 'Kırılganlıktaki Güç' atölyesi, Arter'in Sevgi Gönül Oditoryumu'nda 9, 10, 16 ve 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Sanat, oyun ve beden hareketleri temellerine dayanan bu atölye, katılımcılarla çoklu krizlerin yarattığı bireysel ve toplumsal çatışmaları ele alacak.

Dört oturumdan oluşan "Kırılganlıktaki Güç" atölyesi Arter'de başlayacak.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, yürütücülüğünü Aylin Vartanyan Dilaver ve Jale Karabekir'in üstlendiği atölye, 9, 10, 16 ve 17 Aralık'ta Sevgi Gönül Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Arter'in "Basınç Altında Suyun Üstünde" sergisinden ilham alan ve katılımcıların yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan atölyede, sanat, oyun, beden ve hareket temelli egzersizler uygulanacak.

Katılımcılar atölyede, çoklu krizlerin yol açtığı bireysel ve toplumsal çatışmalardan hareketle sergiyle ilgili izlenimlerini yansıtacak, ses, hareket, görsel sanatlar, drama ve şiir gibi farklı sanatsal ifade biçimlerini kullanarak bu izlenimleri grup dinamiği içinde irdeleyecek.

Beden hareketlerinin otomatik hale nasıl geldiğine odaklanılacak 9 Aralık'taki "Gücün Bedendeki Hafızası: Estetik Karşılaşma" başlıklı ilk oturumda, mekan ile kurulan ilişki üzerine bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

"İmgenin Çağrısı: Bedenlerdeki Gücün Estetiği" başlıklı oturum 10 Aralık'ta yapılacak. Bu oturumda katılımcılar, "Basınç Altında Suyun Üstünde" sergisindeki üretimlerden yola çıkarak izlenimlerini bedensel hareketlere dönüştürecek.

"Kırılganlık ve Direncin Haritası: Bedenin Şiiri" oturumu 16 Aralık'ta düzenlenecek. Katılımcılar, sergideki üretimlerde ve imgelerle kurdukları ilişkiyi estetik bir harita olarak kurgulayacak.

Atölye, 17 Aralık'ta "Kolektif Hikayenin Performansı" başlıklı oturumla son bulacak. Bu oturumda ise katılımcıların atölye boyunca elde ettikleri kazanımları bir performansa dönüştürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel


