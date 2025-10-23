Haberler

Art Basel Paris 2025 Sanat Fuarı Başlıyor

Güncelleme:
Paris'teki Grand Palais'de düzenlenen Art Basel Paris 2025 sanat fuarı, 41 ülkeden 206 galeri ile sanatseverlere kapılarını açıyor. Üç gün sürecek fuar, sokaklarda sergilenen eserlerle Paris'i açık hava müzesi haline getirmeyi amaçlıyor.

Paris'teki Grand Palais'de düzenlenen Art Basel Paris 2025 sanat fuarı, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Fuar, üç gün boyunca 41 ülkeden 206 galeriyi bir araya getirecek.

Sokaklarda sergilenen eserlerle birlikte Paris'i açık hava müzesi haline getirme amacı taşıyan fuar, Hotel de la Marine, Institut de France ve Vandome Meydanı'nda gerçekleşecek enstelasyonlara da ev sahipliği yapacak.

Üç ana bölümden oluşan fuarda Simone Fattal, Bertrand Lavier, Sheila Hicks, Sonia Delaunay, Simon Hantaï gibi önemli isimlerin yanı sıra 29 yeni katılımcı bulunuyor. Fuarda ayrıca başarılı sanatçı Takashi Murakami'nin de bir enstelasyonu görülebilecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
500
