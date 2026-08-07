Arsuz'da Mobilya Mağazasında Yangın
Hatay'ın Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak iş yerindeki mobilya ve diğer malzemeler büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökmeydan Mahallesi'ndeki mobilya mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İş yerindeki mobilya ve malzemeler yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA