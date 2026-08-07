Haberler

Arsuz'da Mobilya Mağazasında Yangın

Arsuz'da Mobilya Mağazasında Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak iş yerindeki mobilya ve diğer malzemeler büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gökmeydan Mahallesi'ndeki mobilya mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerindeki mobilya ve malzemeler yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu

Gündem: Manifest! Müftülüğün paylaştığı video olay oldu

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı

Yalanı kamerayla ortaya çıkan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama

Küçük Miraç, komşularının evinde feci şekilde can verdi
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler