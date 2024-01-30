Arsuz'da TIR ve kamyonetin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde dün TIR'a çarptıktan sonra karşı şeride geçen kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gökmeydan Mahallesi İskenderun- Arsuz kara yolunda meydana geldi. Bayram Gökpınar yönetimindeki kamyonet, Taşkın Kılıç'ın geri manevra yaptığı TIR'a çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçerek Semih Bakır yönetinindeki 31 C 9012 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı. Yan yatan minibüsteki Aynur Deniz (50) öldü, 7 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.