Arsuz'da Amanos Dağları'nda 7 Bin 200 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde polis ekipleri, Amanos Dağları'ndaki ormanda dronla yaptıkları incelemede 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler imha edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'ndaki ormanda dronla inceleme yapan polis ekipleri, 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisi, Amanos Dağları'ndaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dronla yapılan incelemede tespit edilen bölgede 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri söken ekipler daha sonra imha etti. Kenevirlerin yetiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.