Arsin'de Kayıp Balıkçı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

TRABZON'un Arsin ilçesi açıklarında teknesi sürüklenirken bulunan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy (39) için arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.

Arsin'de balıkçılık yapan Mehmet Ali Gürsoy, 16 Ekim günü balık avlamak için denize açıldı. Sabah saatlerinde Gürsoy'un teknesini denizde sürüklenirken fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Gelen ekiplerin teknede yaptığı incelemede, Mehmet Ali Gürsoy'a ait cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu. Denizde arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları 3'üncü günde de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 89 personel ile 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS cihazı ve 1 ROV cihazı ile yürütülen çalışmalara havadan da helikopterle destek veriliyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, Gürsoy'a ait bir ize rastlanmadı.