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Kars'ta sınır hattındaki tarım arazileri su altında kaldı

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Kars'taki yoğun yağışlar nedeniyle Arpaçay Barajı'nın su seviyesi yükseldi, Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyü çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı. Barajda tahliye işlemi başlatıldı.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Barajı'nın su seviyesi yükseldi, bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kars'ta bu yıl kentte etkili olan yoğun yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı barajlarda tahliye işlemi başlatıldı.

Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyü çevresindeki tarım arazileri de Arpaçay Barajı'nın dolmasıyla su altında kaldı.

Dronla havadan görüntülenen barajda suların köyün yakınına kadar geldiği ve bazı ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığı görülüyor.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul
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