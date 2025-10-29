Arnavutluk ve AB Arasında İstikrar ve Ortaklık Toplantısı Başladı

Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) arasında kurulan İstikrar ve Ortaklık Parlamenter Komitesi'nin 20. toplantısı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üst düzey Arnavutluk yetkilileri ve AB temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Toplantının açılışında, Komite Eş Başkanları Arnavutluk Meclisi Heyet Başkanı Taulant Balla ve Avrupa Parlamentosu Heyet Başkanı Marco Tarquinio konuştu.

Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleshi, burada yaptığı konuşmada, Meclis'in entegrasyon sürecine öncülük etmeye devam edeceğini söyledi.

Peleshi, "10 yılı aşkın süredir Avrupa Parlamentosu ve Arnavutluk Meclisi üyeleri, bu forumda toplanarak Arnavutluk'taki reform süreçlerine ilişkin gelişmeleri değerlendiriyor. Arnavutluk, bugün çok güçlü bir konumda bulunuyor, 5 fasıl kümesi için müzakereleri açmış durumda ve son fasıl kümesi için müzakereleri açmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, ülkesinin dış politika ve güvenlik alanlarında AB ile yüzde 100 uyumlu olduğunu vurguladı.

Spiropali, "Avrupa entegrasyonu, bizim için bir tercihtir çünkü köklerini değerlerimizde ve vizyonumuzda bulur. AB üyeliği, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, temel haklara ve dayanışmaya olan bağlılığımızın bir yansımasıdır." dedi.

AB'nin Arnavutluk Büyükelçisi Silvio Gonzato da toplantıda selamlama konuşması yaptı.

Arnavutluk'un AB'ye üyelik müzakereleri, dış politika, iyi komşuluk ilişkileri, bölgesel işbirliği ile ekonomi, enerji, çevre ve turizm alanlarının görüşüleceği "Arnavutluk-AB İstikrar ve Ortaklık Parlamenter Komitesi Toplantısı" 2 gün sürecek.