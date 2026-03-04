Haberler

Arnavutluk'tan Türkiye'ye Destek Mesajı

Güncelleme:
Arnavutluk, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Arnavutluk, NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız Türkiye ile tam dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerinin balistik füzeyi engellemesi, sivilleri ve müttefik topraklarını koruması konusundaki hızlı müdahalesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen paylaşımda, " İran'ın pervasız saldırıları bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır. Güçlü savunma ve caydırıcılık, NATO'nun kolektif güvenliği için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

