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Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Protesto

Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Protesto
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Arnavutluk'un Tiran şehrinde, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın görevden alınması talebiyle gösteriler düzenlendi. Göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın istifasını istediler. Veliaj, suçlamaları reddederken, gözaltı kararının ardından Tiran Belediye Meclisi'ne başvurduklarını açıkladı.

Arnavutluk'ta, yolsuzluk iddiaları nedeniyle dün gözaltına alınan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltı kararı sonrası Başbakan Edi Rama'nın istifası için protesto düzenlendi.

Protestolar, bazı siyasi partiler ve sivil toplum aktivistleri tarafından, Başbakan Rama'nın istifası ve Veliaj'ın görevden alınması talebiyle gerçekleşti.

Başkent Tiran'daki Başbakanlık Binası önünde toplanan göstericiler, Rama ve Veliaj aleyhine pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Veliaj'a yönelik davaya bakan savcı ve hakimlere soruşturmayı sonuna kadar götürme çağrısı yaparak, Veliaj'ın görevden alınması için Tiran Belediye Meclisi'ne başvurduklarını açıkladı.

Başbakan Rama, muhalefet partilerinin yanı sıra vatandaşların ve sosyal medya aktivistlerinin istifa çağrılarını reddetti.

Veliaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınması ve suçlamalarla ilgili savcıyı suçlayarak iddiaların "uydurma" olduğunu ileri sürdü.

Veliaj, dün yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmış, eşi Ajola Xoxa hakkında ise yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçları nedeniyle "ev hapsi" tedbiri verilmişti.

Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın durumu hakkındaki kararın yarın mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla istifası talep edilen Veliaj hakkındaki gösteriler, Nisan 2024'te başlamış ve göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Başbakan Rama'nın liderliğindeki iktidar partisi Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin önerisiyle Tiran Belediye Başkanlığına seçilen Veliaj 2015 yılından beri Tiran Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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