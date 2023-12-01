Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı üniversitenin yeni kampüsü açıldı

Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi'nin yeni kampüsü törenle hizmete açıldı. TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililerin katıldığı törende, üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısının yenilendiği belirtildi.

Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesinin yeni kampüsü törenle hizmete açıldı.

Törene TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar ve New York Tirana Üniversitesi Rektörü Erkan Erdemir'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır işlettikleri New York Tirana Üniversitesinin fiziki ve teknolojik altyapısını yenilemek için çok ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin birçok açıdan mükemmel olduğunu vurgulayan Akgün, gerçekleştirdikleri faaliyetler ve geliştirdikleri vizyonla eğitim, kültür ve genç nesillerin yetiştirilmesi alanında önemli hizmetler sunan eğitim, öğretim ve uluslararası entelektüel tartışma merkezi olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Akgün, New York Tirana Üniversitesinin ana vizyonunun, Arnavutluk'ta geleceğe iyi hazırlanmak isteyen genç nesillere uluslararası standartlarda kaliteli eğitim sunmak olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Atay da törende yaptığı konuşmada, TMV'nin Arnavutluk'taki eğitim yatırımlarını çok kısa süre içerisinde ilerletmesiyle gurur duyduğunu vurguladı.

TMV'nin Arnavutluk'a inanarak dünyadaki tek üniversitesini birkaç yıl önce burada açtığını belirten Atay, "100 yıllık diplomatik ilişkilerimiz, yüzyıllarca birlikte yürümemizin ve Balkanlar'daki mevcudiyetimizin bir göstergesi de bizim kime inanacağımızı, hangi ülkenin geleceğinin nasıl şekillendiğini biraz daha Avrupalı dostlarımızdan önce görebilmemizle ilgili bir şey." dedi.

Atay ayrıca üniversitenin kapasitesi ve eğitim kalitesinin artırılmasının Arnavutluk'a nitelikli insan yetiştirilmesine katkı sunacağını sözlerine ekledi.

TMV'nin 2018'de bünyesine kattığı New York Tirana Üniversitesi, Arnavutluk'ta ilk özel üniversite olma özelliği taşıyor.

Tiran'ın merkezinde bulunan yeni kampüs, 3 bin 600 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve 1460 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahip.

TMV, başta New York Tirana Üniversitesi olmak üzere Arnavutluk'un Tiran, Elbasan ve İşkodra şehirlerinde eğitim faaliyetleri yürütüyor.