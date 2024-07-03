Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı üniversitede mezuniyet töreni düzenlendi

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Kongre Sarayı binasında düzenlenen törene Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Keti Luarasi, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Manja, törende yaptığı konuşmada, UNYT'nin Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mükemmel dostluk ilişkilerinin önemli bir temel taşı olduğunu ifade etti.

Mezun olan öğrencilere hitaben "Arnavutluk'un sizlere ihtiyacı var." diyen Manja, "Bugün Tiran'daki New York Üniversitesi gibi ülkenin en prestijli üniversitelerinden birinden mezun olduğunuz için gurur duymalısınız." dedi.

Yelkenci de Türkiye ve Arnavutluk'un ortak değeri olarak nitelendirdiği UNYT'deki mezuniyet törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Siyasi, ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarındaki işbirliklerimiz bağlarımızı da daha da güçlendirmiş ve güçlendirmeye de devam edecektir. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerimiz 2023 yılında 100'üncü yılını tamamlamıştır. Arnavutluk'un bizim gönül komşumuz olduğunu büyük bir muhabbetle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eğitim bağlarını güçlendirmek için Arnavutluk'ta önemli girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Yelkenci, TMV'nin öğrencilerine zengin eğitim ortamı sağladığını ve önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Akgün de Türkiye ile kardeş ülke olarak nitelendirdikleri Arnavutluk arasındaki ilişkileri geliştirmeye kararlı olduklarını söyleyerek, "TMV, yurt dışında 400'ü aşkın eğitim kurumu ve 52 ülkede, farklı coğrafyalarda 53 binin üzerinde öğrencisi bulunan küresel bir eğitim markasıdır. Başarılarımızdan ve uluslararası eğitim dünyasına katkılarımızdan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş de TMV'nin üniversitenin altyapısına iki kampüs ile olağanüstü yatırım yaptığını kaydederek, yeni programlar, modern sınıflar, laboratuvarların yanı sıra öğretim, bilimsel araştırma ve uluslararası akademik kadroya da yatırımlar yaptığını aktardı.

Luarasi de Tiran Belediyesi çalışanlarının büyük bir kısmının UNYT gibi prestijli bir üniversiteden mezun olan öğrencilerden oluştuğunu belirterek, "Şehrin bu kadar güzel beyinlerle geliştiğini görmekten daha güzel bir şey olamaz." dedi.