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Arnavutluk'ta Türkçe Yaz Okulu Başladı

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Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programı başladı. Program kapsamında çocuklara Türkçe dersleri verilirken, kültürel faaliyetler düzenleniyor. Türkçe Yaz Okulu, BKT'nin desteğiyle 13 Temmuz'da sona erecek.

Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programı başladı.

YEE Tiran eğitim sorumlusu Çağatay Sünerin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe Yaz Okulu'nu geçmişteki gibi iki haftalık süreçte tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Sünerin, program kapsamında 9-14 yaş grubu arasındaki çocuklara günde 2 saat Türkçe dersleri verdiklerini belirterek, "Öğle yemeklerinin ardından kültürel faaliyetler düzenliyoruz." dedi.

Tiran'da okulların tatile girdiğini hatırlatan Sünerin, velilerin talepleri doğrultusunda Türkçe kurslarını aralıklarla düzenlemeye devam edeceklerini aktardı.???????

Arnavutluk'taki Ulusal Ticaret Bankası'nın (BKT) desteğiyle düzenlenen Türkçe Yaz Okulu 13 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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