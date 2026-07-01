Arnavutluk'ta, Yolsuzluk ve Organize Suçla Mücadele Savcılığı önünde turizm projeleri karşıtı gösteri

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan ve bir aydır devam eden gösteriler kapsamında Yolsuzluk ve Organize Suçla Mücadele Özel Savcılığı (SPAK) önünde gösteri düzenlendi.

Bir grup aktivist ve vatandaş, Tiran'daki SPAK binası önünde toplanarak turizm projelerini protesto etti.

Göstericiler, hukuk devleti talep ettiklerini belirterek, savcılığa, ülkedeki turizm projeleri ve çeşitli inşaat projeleri hakkında soruşturma başlatmak için delil niteliği taşıdığını savundukları "Arnavutluk Dosyaları: Özgürlük ve Mimari" adlı bir kitabı teslim etti.

Dün, ülkede bir aydır süren gösterilerin yanı sıra, meclis binası önünde ve ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinin Rrjoll bölgesinde bir turizm projesine karşı da gösteriler düzenlenmişti.

Meclis binası önündeki protesto esnasında polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Turizm projesine karşı gösteriler

Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla başlatılan gösteriler, bir aydır sürüyor.

Vatandaşlar, Zvernec'teki sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto ediyor.