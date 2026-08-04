Haberler

Arnavutluk'ta Yangın: 15 Aile Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk'un güneyindeki Mallakaster bölgesini etkisi altına alan yangın nedeniyle 15 aile tahliye edildi.

Arnavutluk'un güneyindeki Mallakaster bölgesini etkisi altına alan yangın nedeniyle 15 aile tahliye edildi.

Fier Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri, acil durum ve itfaiye ekipleriyle Mallakaster bölgesini etkileyen yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin yerleşim bölgelerine doğru yayılması nedeniyle polis ekipleri, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla 15 aileyi ve hayvanlarını tahliye etti.

Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi çalışmalarına havadan da destek verilirken, yangın söndürme çalışmalarına Savunma Bakanlığına ait bir helikopter ve bir Canadair uçağı katılıyor.

Yangının nedenlerini belirlemek ve olayın koşullarını ortaya çıkarmak amacıyla Arnavutluk Savcılığı soruşturma ekibi oluşturdu.

Kaynak: AA
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti

Yine Türk gemisi, yine korku dolu anlar
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı

İsrail'in en yakın müttefiklerinden birine aitti! Sulara gömüldü
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı yaktı

Fenerbahçe taraftarı Samandıra'yı yaktı
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam

Milyonluk para trafiğini bakın nasıl savundu! Dudak uçuklatan tutar
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

Tutuklanan Fatma Soydaş'ın erkek arkadaşı 'Zebani Efe'den olay sözler: Bir yenge gider, bir yenge gelir

Tutuklanan Fatma Soydaş'ın sevgilisi 'Zebani Efe'den olay sözler
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay! Görenler hayran kalıyor