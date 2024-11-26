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Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protesto Gerginliğe Sahne Oldu

Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protesto Gerginliğe Sahne Oldu
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Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokratik Parti önderliğinde düzenlenen hükümet karşıtı protestoda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler, yolsuzluk iddialarını protesto etmek ve geçici hükümet talep etmek amacıyla sokaklara döküldü. Protestoların devam edeceği bildirildi.

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısı ve diğer muhalefet partilerinin desteğiyle düzenlenen hükümet karşıtı protestoda gerginlik yaşandı.

"Sivil itaatsizlik" olarak adlandırılan protestoda, göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Polis, "Ya bugün ya hiç" sloganları atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken, protestolara destek veren bazı muhalefet milletvekilleri ile güvenlik güçleri arasında da gerginlik yaşandı.

Protestonun düzenlediği bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatılırken, bazı göstericiler polis müdahalesi sonucu yaralandı.

Organizatörler, protestoyu "devlet yetkililerinin yasa dışı eylemler ve yolsuzluk yoluyla zenginleştirilmesine" karşı çıkmak amacıyla düzenlediklerini ifade ederek, 2025'te gerçekleştirilmesi planlanan genel seçim öncesi teknik (geçici) hükümetin kurulmasını talep etti.

Protestocular gösterilerine gelecek günlerde de devam edeceklerini bildirdi.

Son aylarda Arnavutluk'taki muhalefet kanadı, eski Başbakan Sali Berisha'ya yönelik "ev hapsi" tedbirine, eski Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın tutuklanmasına ve eski PD milletvekili Ervin Salianji'nin mahkumiyetine karşı çıkıyor.

Eski Başbakan Berisha Aralık 2023'ten bu yana yolsuzluk şüphesiyle ev hapsinde bulunuyor.

Eski Cumhurbaşkanı Meta ise 21 Ekim'de mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Salianji ise "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel
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