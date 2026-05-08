Arnavutluk'ta hükümetin istifasını isteyen muhalefetin gösterileri sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla aylardır binlerce kişinin katılımıyla yapılan hükümet karşıtı gösteriler devam etti.

Ülkede yolsuzluk yapıldığını savunan göstericiler, Başbakan Edi Rama ve hükümetin istifası talebiyle Başbakanlık binası önünde toplandı.

Buradaki gösterinin ardından eylemciler İçişleri Bakanlığına doğru yürüdü.

Bakanlık binasına yaklaşmalarına izin verilmeyen göstericiler polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli fırlatırken, polis tazyikli suyla ve göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti.

Gösteride, milletvekilleri ve göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Bir polis memuru, göstericiler tarafından atılan molotofkokteyli nedeniyle hafif yaralandı.

Gösteride yaklaşık 1500 polis görevlendirildi.

Arnavutluk'ta son aylarda binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Muhalefet partileri, protestoların devam edeceğini açıkladı. Muhalefetin çağrısıyla yapılan bir önceki gösteri 17 Nisan'da düzenlenmişti.