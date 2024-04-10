- Arnavutluk'ta bayram namazı kılındı

TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da camilere akın eden Müslümanlar bayram namazını kıldı.

Arnavutluk'ta Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Başkent Tiran'da Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşılayan binlerce kişi, şehrin en büyük meydanı olan İskender Bey Meydanı'nda bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bayram vaazını dinleyen Müslümanlar, ardından bayram namazını kıldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Başbakanı Edi Rama başta olmak üzere ülke siyasetinin önde gelen isimleri de Müslümanların bayramını tebrik ettiler.