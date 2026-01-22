Arnavutluk Meclisi, Başbakan Rama'nın Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılımını onayladı

Arnavutluk Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine, Başbakan Edi Rama'nın Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılımını onayladı.

Rama'nın Barış Kurulu'na katılması kararı, 140 sandalyeli Arnavutluk Meclisi'nde yapılan oturumda, 110 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Meclis oturumunda konuşan Başbakan Edi Rama, Arnavutluk'un Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılımını "barışa katkı sunmak için bir başka fırsat" olarak değerlendirdi.

Kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu arada Rama, 17 Ocak'ta, Trump'ın Arnavutluk'un Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak temsil edilmesi için davet gönderdiğini bildirmiş, katılım kararı ise Arnavutluk Bakanlar Kurulu tarafından 21 Ocak'ta onaylanmıştı.