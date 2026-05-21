Arnavutluk'tan İsrail'e 'şok edici' tepki

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı, Sumud Filosu üyelerine yönelik uygulanan aşağılayıcı muameleyi gösteren görüntüleri "şok edici" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Hoxha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ben-Gvir'in paylaştığı, gözaltına alınan filo aktivistlerine uygulanan aşağılayıcı muameleyi gösteren görüntülerin "şok edici" ve "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan tüm kişilere insan haklarına, uluslararası hukuka ve insani hukuka tam saygı gösterilerek ve onurlu bir şekilde muamele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Hoxha, "Tel Aviv'deki Büyükelçiliğimize, vatandaşımıza ihtiyaç halinde ve uluslararası hukuka tam uyumlu bir şekilde uygun konsolosluk yardımının sağlanmasını temin etmek amacıyla İsrail makamlarıyla yakın temas ve koordinasyon içinde kalması talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler gelmişti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
