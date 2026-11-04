Arnavutluk Elbasan'da binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Arnavutluk Elbasan'da binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutluk'un Elbasan kentinde bir binanın 3. katında mutfak tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Bir kişiden haber alınamazken, yaralılar Elbasan Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Arnavutluk'un Elbasan kentinde binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre, Elbasan'da bir binanın 3. katında mutfak tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.
Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı, 1 kişiden ise haber alınamadı.
Elbasan polisinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 82 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.
Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı da yaralıların Elbasan Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındığını bildirdi.