Arnavutluk Elbasan'da binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

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Arnavutluk'un Elbasan kentinde binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre, Elbasan'da bir binanın 3. katında mutfak tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı, 1 kişiden ise haber alınamadı.

Elbasan polisinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 82 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı da yaralıların Elbasan Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA