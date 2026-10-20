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Arnavutluk Başbakanı Rama, öğrencilere sandalyeler önünde diyalog çağrısı yaptı

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gösterici öğrencilere diyalog çağrısı yaptı. Rama, başkent Tiran'da Başbakanlık binası önüne 'diyalog' yazılı kağıtlar konulan sandalyeler yerleştirdi; bazı göstericiler kağıtları yırttı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede devam eden gösterilere katılan öğrencilere diyalog çağrısı yaptı.

Rama, başkent Tiran'daki Başbakanlık binası önüne yerleştirilen ve üzerlerine "diyalog" yazılı kağıtlar konulan sandalyelerin önünde öğrencilere çağrıda bulundu.

Başbakan Rama, "Diyalog isteyen herkes istediği yerde, istediği zaman, hatta isterlerse burada bile konuşabilir." ifadesini kullandı.

Ancak bazı göstericiler, sandalyelerde bulunan kağıtları yırttı.

Öte yandan, Rama ülkede sosyal medya kullanım yaşının 16'ya çıkarılması yönünde kısıtlamalar getirecek tedbirler alabileceklerini duyurdu.

Ülkede öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan gösterilerde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Eğitim sisteminin değiştirilmesini talep eden öğrencilerin gösterileri şiddet eylemlerine sahne olmuştu.

Öğrenciler gösterilerine devam edeceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA
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