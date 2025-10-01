Arnavutköy'deki Plastik Fabrikasında Yangın

Arnavutköy'de plastik malzeme üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İmrahor Mahallesi Devekuşu Sokak'ta plastik malzeme üretimi yapılan fabrikadaki trafonun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler plastik malzemelere de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanın olmadığı yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Mahalle sakini Selim Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yan dükkanda çalışırken bir anda patlama sesi duyduklarını belirterek, "Korkup dışarı çıktığımızda, plastik fabrikasındaki trafonun patladığını gördük. Patlamanın ardından alevler aşağıdaki malzemelere sıçrayınca yangın kısa sürede büyüdü. Patlama nedeniyle bizim şalterler de attı ve elektrikler kesildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı gelmesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı." dedi.