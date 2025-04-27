Arnavutköy'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Arnavutköy'de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde başlayan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nin kenarındaki ormanlık alanda ağaçlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Trafiğe kapatılan cadde ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel