Arnavutköy'de yüzleri maskeli iki kişi yanıcı maddeyi ateşe verip eve attı

Arnavutköy'de yüzleri maskeli iki kişi yanıcı maddeyi ateşe verip eve attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 9 Kasım'da yüzleri maskeli iki kişi, ateşe verdikleri yanıcı maddeyi bir evin pencerelerine doğru attı. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüpheliler B.G. ve S.E'yi gözaltına alırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de bir eve yanıcı madde atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Taşoluk Mahallesi Balören Sokak'ta 9 Kasım'da yüzleri maskeli iki kişi, bir binanın önüne gelerek ateşe verdikleri yanıcı maddeyi evin pencerelerine doğru attı. Yanıcı maddeler yere düşerken şüpheliler kaçtı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, şüpheliler B.G. ve S.E'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, şüphelilerin yanıcı maddeyi ateşe vererek eve doğru atıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA