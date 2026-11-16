Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arnavutköy'de yüzleri maskeli iki kişi yanıcı maddeyi ateşe verip eve attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 9 Kasım'da yüzleri maskeli iki kişi, ateşe verdikleri yanıcı maddeyi bir evin pencerelerine doğru attı. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüpheliler B.G. ve S.E'yi gözaltına alırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de bir eve yanıcı madde atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Taşoluk Mahallesi Balören Sokak'ta 9 Kasım'da yüzleri maskeli iki kişi, bir binanın önüne gelerek ateşe verdikleri yanıcı maddeyi evin pencerelerine doğru attı. Yanıcı maddeler yere düşerken şüpheliler kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, şüpheliler B.G. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelilerin yanıcı maddeyi ateşe vererek eve doğru atıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki30

Amedspor'dan TFF'ye olay yaratacak tepki
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu

30 yıldır suyun içindeydi! Minarede yaptığı herkesi şaşırttı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Çorlu'da bakımdan yeni çıkan trafik polisi aracı test sürüşünde alev alev yandı

Bakımdan yeni çıkmıştı! Polis aracı test sürüşünde alev alev yandı
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası

Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı...
Çelik'ten 'İkinci Haluk Levent geliyor' yorumlarına yanıt: Kendi kazandığım parayı harcıyorum

Herkes aynı yorumu yapınca dayanamadı: Bana haksızlık oluyor

Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Kadın futbol maçında yumruklar konuştu, olay karakola taşındı!

Kadın futbol maçında yumruklar konuştu, olay karakola taşındı!