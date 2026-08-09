Arnavutköy'de Otobüs Kazası: Yaralılar Var
Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.
ARNAVUTKÖY'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar var. Ekipler kazaya müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı