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Arnavutköy'de Yol Çalışması Nedeniyle Trafik Kaosu

Arnavutköy'de Yol Çalışması Nedeniyle Trafik Kaosu
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlatılan yol çalışmaları nedeniyle Arnavutköy'de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sürdürülen altyapı çalışmaları nedeniyle araç kuyrukları oluşuyor ve sürücüler tepkili.

Arnavutköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlatılan yol çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

İlçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Orman İşletmesi mevkisinde yaklaşık bir haftadır altyapı çalışmaları devam ediyor.

Emniyet şeridiyle birlikte toplam 3 şeridin trafiğe kapatıldığı yolda sabah ve akşam saatlerinde araç kuyrukları oluşuyor.

Yol çalışmasının ne zaman biteceğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken sürücüler bu duruma tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel

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