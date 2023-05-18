Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Arnavutköy'de biri tır 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralındı. Kazada araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de biri tır 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralındı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy - Dursunköy Yolu Caddesi'nde seyir halindeki 25 ABH 597 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan döndü.

Muammer Erdil (57) yönetimindeki 34 BG 8606 plakalı kamyonet, duramayarak tırın dorse kısmına çaptı.

Başka bir hafif ticari aracın da bu kamyonete çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kamyonet sürücüsü Erdil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü.