Arnavutköy önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Arnavutköy önlerinde sürüklenen 17 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu ile emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, içinde 3 kişinin bulunduğu 17 metre boyutundaki teknenin Arnavutköy önlerinde sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada teknenin, KEGM- 9 hızlı tahlisiye botu tarafından demirletilerek Kuruçeşme'de emniyete alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel