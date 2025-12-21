Haberler

Arnavutköy önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncelleme:
Arnavutköy önlerinde sürüklenen 17 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu ile emniyete alındı.

Arnavutköy'de sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, içinde 3 kişinin bulunduğu 17 metre boyutundaki teknenin Arnavutköy önlerinde sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada teknenin, KEGM- 9 hızlı tahlisiye botu tarafından demirletilerek Kuruçeşme'de emniyete alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
