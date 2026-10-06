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Arnavutköy'de restoran yangınında mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı

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Arnavutköy'de restoran yangınında mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
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Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde restoranda saat 18.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı ve restoranda hasar oluştu.

ARNAVUTKÖY'de restoranda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdül Ezel Paşa Caddesi'nde çıktı. Restorandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Bu sırada yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle restoranda hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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