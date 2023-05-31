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Arnavutköy'de otobüs şoförü ile öğrenciler arasında düğme tartışması kamerada

Arnavutköy'de otobüs şoförü ile öğrenciler arasında düğme tartışması kamerada

Güncel Haberler

Arnavutköy'de toplu taşıma otobüsüne binen gençler ile otobüs şoförü arasında yaşanan düğme tartışması cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de gerçekleşti.

Arnavutköy'de toplu taşıma otobüsüne binen gençler ile otobüs şoförü arasında yaşanan düğme tartışması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de gerçekleşti. İddiaya göre 36 H (Hadımköy - Mescid-i Selam) seferini yapan İETT otobüsü sefere başladıktan bir kaç durak sonra araçta bulunan ve inişlerde vatandaşların şoföre bir uyarı göndermek için kullandığı düğmeye basıldı. Şoför durakta durunca kimsenin inmediğini görünce otobüste bulunan öğrencilerin bastığını düşünerek tartışmaya başladı. Tartışma anları diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, öğrenciler ile otobüs şoförü arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği de görüldü. Yaşanılanlar sonrasında otobüs şoförü sefere devam etmek istemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hadımköy İETT Güncel Haberler

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