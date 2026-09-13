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Arnavutköy'de ormanda yangın! Helikopterle müdahale başladı

Arnavutköy'de ormanda yangın! Helikopterle müdahale başladı Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de ormanda yangın! Helikopterle müdahale başladı
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ARNAVUTKÖY Hacımaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Karadan ulaşımın bulunmadığı bölgedeki alevlere helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın, Arnavutköy'ün Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTERLER DEVREDE

Karadan ulaşımın olmadığı bölgede yangının kontrol altına alınması için helikopterlerle havadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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