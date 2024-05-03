Arnavutköy'de orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu
1 Mayıs'ta İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi bitimindeki 2 kilometre ormanlık alanda insan kemikleri gören orman işçileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 insan kafatası ve 2 insan kemiği olduğu değerlendirilen parçaları muhafaza altına aldı. Ekipler, konu hakkında araştırma başlattı.
Arnavutköy'de orman işçileri, insan kafatası ve kemikleri buldu.
1 Mayıs'ta İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi bitimindeki 2 kilometre ormanlık alanda insan kemikleri gören orman işçileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 insan kafatası ve 2 insan kemiği olduğu değerlendirilen parçaları muhafaza altına aldı.
Ekipler, konu hakkında araştırma başlattı.